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Еще 1584 пациента с COVID-19 вылечили за сутки в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Еще 1584 пациента с COVID-19 вылечили за сутки в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили 1584 пациента с COVID-19 за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 4 мая.

Всего от COVID-19 в Москве за время пандемии вылечились 997 957 горожан. За сутки в столице госпитализировали 1070 человек, скончался 61 пациент.

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки выявили 2050 новых случаев COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 709 новых пациентов. На третьем месте — Московская область, где выявили 625 случаев коронавируса.

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