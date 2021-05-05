В центре Чумакова рассказали о средстве, защищающем от коронавируса

Фото: Youtube / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

Живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал генеральный директор центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

Как уточнил эксперт, специалисты центра Чумакова предоставили примерно 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе.

При этом Ишмухаметов уточнил, что вакцинирование от полиомиелита ученые Центра имени Чумакова оставили пока в стороне в качестве «скоропомощностного варианта», сообщает РИА Новости.

Ранее ученые рассказали о плюсах и минусах трех уколов вакцины «ЭпиВакКорона».

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