Иммунолог объяснил, как антитела влияют на формирование иммунитета к COVID-19

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Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов разъяснил, что для выработки иммунитета не так важно количество антител в организме человека.

— Иммунный ответ реализуется тысячами компонентов. Все переболевшие коронавирусной инфекцией, даже в легкой форме, имеют свою защиту. Как долго эта защита продлится, мы пока не знаем, так как информации для аналитики мало, — объяснил иммунолог.

При этом эксперт подчеркнул, что заболевание должно быть подтверждено антителами. Если зафиксировано наличие антител, то человек защищен минимум на полгода, а у некоторых иммунитет к коронавирусу работает и год, отмечает «Радио 1». Он также пояснил, что повторно COVID-19 заболевают люди, принимающие тяжелые иммуносупрессивные препараты или находящиеся на химиотерапии. Они должны быть вакцинированы по определенной схеме с участием лечащего врача.

Доктор также подчеркнул, что в иммунном ответе участвуют не только антитела.

— Чтобы достичь мощи иммунитета, нужно для начала убедиться в сроках. Например, иммунизацию «Спутником» начали в сентябре, и через полгода медики увидели, что среди вакцинированных людей болеют только три–четыре процента, что считается крайне малой долей, — объяснил Жемчугов.

По его мнению, теперь врачам нужно определить, почему люди повторно заболевают.

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