Изучение плазмы проходит успешно

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

С марта в столице проводят исследование по применению плазмы крови от вакцинированных доноров для лечения COVID-19. В пятницу, 23 апреля, в Комплексе социального развития Москвы рассказали о первых результатах.

За месяц участие в исследовании приняли 120 человек. Их разделили на две группы: одним переливали плазму доноров, которые переболели коронавирусной инфекцией, а 63 больным плазма крови с антителами к COVID-19 достались от вакцинировавшихся людей. С помощью наблюдения и сопоставления результатов врачи рассчитывают определить, насколько эффективна плазма вакцинированных доноров. Как рассказали в Комплексе социального развития столицы, часть пациентов эксперимента продолжает находиться под наблюдением врачей в стационарах, а некоторых уже выписали.

— Город использует сервисы единой цифровой платформы, которые уже зарекомендовали себя во время пандемии и самоизоляции. Так, с помощью телемедицины ведем наблюдение за выписанными. Также исследователи сообщили, что у реципиентов не было выявлено осложнений после переливания, — рассказали в ведомстве.

Однако итоговые результаты об эффективности плазмы от вакцинированных доноров можно будет узнать только после завершения исследования. После этого медицинское сообщество примет окончательное решение, можно ли привлекать вакцинированных москвичей к донорству, а также сформулирует критерии их отбора.

К слову, с апреля прошлого года, когда в столице только начинали использовать плазму переболевших для лечения больных коронавирусом, донорами стали 20 тысяч москвичей. Город заготовил более 13 тонн плазмы.

— Боткинская больница является крупнейшим потребителем донорских компонентов крови, которые применяются при лечении пациентов. Ежегодно проводится переливание около девяти тонн компонентов крови, — рассказал Владимир Бедин, заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы имени Боткина.

О том, где и как сдать кровь, можно узнать на сайте Департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru. В службу крови столицы входят два подразделения Центра крови имени Гаврилова и 13 станций переливания при многопрофильных медицинских организациях. Для доноров плазмы с антителами к коронавирусу ежедневно с 9:00 до 19:00 работает горячая линия — (495) 870-45-16.

Перед сдачей крови необходимо пройти обследование.

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