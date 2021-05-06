Главный нарколог Москвы объяснил, можно ли алкоголь переболевшим COVID-19

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Употребление спиртных напитков недопустимо для переболевших коронавирусной инфекцией, поскольку на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная. Об этом рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

По словам эксперта, спиртное переболевшим коронавирусом «категорически нельзя». Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID, являются интоксикацией, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, при этом «вся биохимическая стройная картина ломается», рассказал Брюн.

Также нарколог напомнил, что употребление алкоголя вредно и для здорового человека — хоть на природе, хоть в помещении.

— Те, кто уезжают на дачи заниматься каким-то делом, надеются, что алкоголизация будет минимальная, но радость от встречи с природой иногда сопровождается злоупотреблением алкоголем. Я против излияния и в домах, в квартирах — там душно, там начинают курить и пьянствовать, это часто приводит к гипоксии головного мозга, что приводит к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам, — рассказал Брюн РИА Новости.

Ранее нарколог предупредил о несовместимости спорта и бани с алкоголем.

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