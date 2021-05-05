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«Если выпью рюмку, я умру»: актер Гаркалин рассказал об алкогольной зависимости
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

«Если выпью рюмку, я умру»: актер Гаркалин рассказал об алкогольной зависимости

Виктория Федотова

Звезды

Российский актер Валерий Гаркалин откровенно рассказал о проблемах с алкоголем. Он заявил, что они начались после того, как его стали активно приглашать на съемки.

— Когда нужно быть трезвым как никому и никогда, я позволял себе расслабляться. Очень любил после спектакля выпить и закусить. Зависимость — это распущенность. В ней очень удобно существовать, никакой ответственности. При одной мысли, что я наполняю бокал вина, я думаю, а что будет потом? Страх, потому что это может быть последним бокалом в жизни, — заявил Гаркалин в интервью Владиславу Манучарову.

По его словам, алкоголизм победить невозможно, «но приказать себе не пить можно».

— Диабетикам нельзя есть сладкое, они впадут в кому и умрут. Так же и я: если выпью рюмку, я умру, мне нельзя пить. Лечат не от спиртного, а от страсти к нему, это психическое расстройство. Неважно, сколько человек выпьет, важно, что он зависим от этого, — считает артист.

Актер добавил, что из-за алкоголизма упустил много радостных и счастливых моментов в своей жизни.

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