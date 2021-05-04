Нарколог предупредил о несовместимости спорта и бани с алкоголем

баня / Фото: pixabay.com

Физический труд, спорт и баню нельзя совмещать с алкоголем. Об этом рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

По его словам, употребление алкоголя во время физических нагрузок увеличивает количество адреналина в организме, который начинает действовать на сердце и мозг. По словам нарколога, подобное совмещение может привести к «фатальным» последствиям.

В свою очередь употребление спиртных напитков в бане приводит к нагрузке на сердечно-сосудистую систему человека. Алкоголь при высоких температурах будет негативно влиять на организм, напоминает Брюн.

— Раньше, в СССР, в вытрезвителях обливали холодной водой, и как-то люди приходили в себя, но токсического воздействия это не уменьшало. Такие контрасты тоже опасны. Любые избыточные воздействия температуры опасны, — отметил нарколог.

Он подчеркнул, что совмещение бани с алкоголем может привести к летальному исходу, пишет РИА Новости.

Ранее нарколог рассказал, как избежать алкогольного отравления в майские праздники.

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