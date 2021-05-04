Врач объяснила, как не переедать во время праздничных застолий

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Праздничный стол не должен быть перегружен жирными и мясными блюдами. Об этом во вторник, 4 мая, сообщила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

По ее словам, необходимо разбавлять меню салатами, овощами, фруктами, зеленью и крупами. Кроме того, во время праздников не стоит налегать на спиртное. Бережная напомнила, что праздничные дни существуют не для того, чтобы наедаться, а чтобы получать удовольствие от жизни. Если питание в праздничные дни было нездоровым, то восстановить нормальную работу пищеварительной системы поможет временная коррекция рациона.

— Можно использовать любые супы: они достаточно питательны и в теплом виде улучшают пищеварение, — приводит слова Бережной радио Sputnik.

Она отметила, что для улучшения самочувствия можно пить чай с лимоном, минеральную воду или использовать энтеросорбенты. Из рациона стоит исключить тяжелые продукты и копчености.

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