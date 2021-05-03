Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач рассказал, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врач рассказал, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

Кирилл Николаев

Здоровье

Мясо — это продукт, которым не стоит злоупотреблять. Об этом в понедельник, 3 мая, заявил врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко.

По его словам, считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70.

— Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру, — цитирует Кузьменко радио Sputnik.

Он подчеркнул, что людям, которые следят за фигурой, стоит учитывать высокую калорийность шашлыка. Перед подходом к мангалу можно предварительно заполнить желудок овощами и простой водой. Также врач напомнил, что срок хранения уже приготовленного шашлыка зависит от степени прожарки и от того, как долго продукт проведет вне холодильника.

Кузьменко отметил, что пожилым людям, людям с высоким холестерином в крови и болезнями сердца не стоит много есть шашлыка из свинины. Им стоит сделать выбор в пользу рыбы.

Читайте также: Москвичам назвали благоприятную для шашлыков дату в майские праздники

врачШашлыксоветы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте