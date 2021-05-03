Врач рассказал, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

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Мясо — это продукт, которым не стоит злоупотреблять. Об этом в понедельник, 3 мая, заявил врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко.

По его словам, считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70.

— Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру, — цитирует Кузьменко радио Sputnik.

Он подчеркнул, что людям, которые следят за фигурой, стоит учитывать высокую калорийность шашлыка. Перед подходом к мангалу можно предварительно заполнить желудок овощами и простой водой. Также врач напомнил, что срок хранения уже приготовленного шашлыка зависит от степени прожарки и от того, как долго продукт проведет вне холодильника.

Кузьменко отметил, что пожилым людям, людям с высоким холестерином в крови и болезнями сердца не стоит много есть шашлыка из свинины. Им стоит сделать выбор в пользу рыбы.

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