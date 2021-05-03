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Нарколог рассказал, как избежать алкогольного отравления в майские праздники
Фото: pexels.com/cottonbro

Нарколог рассказал, как избежать алкогольного отравления в майские праздники

Иван Юминов

Здоровье

Майские праздники могут стать поводом для обильного употребления алкоголя, что грозит риском появления серьезных проблем со здоровьем. Об этом заявил врач-нарколог, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров.

— Если человек пьянеет от одного бокала вина, но употребляет два-три по причине праздников, это уже ненормально, — рассказал доктор.

Чтобы не допустить печальных последствий, необходимо следить за своей нормой — по словам профессора, многие люди, у которых нет зависимости, сразу поймут, когда стоит остановиться. Если кто-то все-таки перебрал с алкоголем, необходимо сразу же принять меры.

— Прежде всего, это промывание желудка: выпить литр воды, добавить туда немного марганцовки, вызвать у себя рвоту, и так сделать раза два-три, чтобы полностью удалить алкоголь из желудка, который еще полностью не всосался. Затем принимать не меньше трех литров жидкости в течение дня, — приводит слова Никифорова Sputnik.

Ранее ученые назвали группу крови, обладатели которой больше всего склонны к алкоголизму.

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алкогольврачмайские праздники
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