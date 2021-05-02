«Чтобы выжили»: в каких регионах ввели сухой закон на майские праздники
Введение сухого закона на период майских праздников преследует благие цели, но может дать совершенно обратный эффект. Такое мнение выразили опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты. Они назвали плюсы и минусы временного запрета на продажу алкоголя, а также рассказали о возможных последствиях.
После того как президент РФ Владимир Путин объявил о продлении майских каникул, издание «Панорама» в шутку написало, что Роспотребнадзор якобы запретил продавать спиртное на все время праздников (с 1 по 10 мая). Позднее ведомству даже пришлось дать официальный ответ: ничего подобного, таких ограничений не будет и не планировалось.
Несмотря на это, некоторые города и регионы восприняли идею всерьез. В Кремле в этой связи уточнили, что власти субъектов страны могут принимать самостоятельные решения относительно ограничения продажи спиртных напитков.
Сухой закон на время майских праздников первыми ввели власти Кызыла (Республика Тыва). Они запретили розничную продажу алкоголя «во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания)». Ограничение будет действовать с 1 по 10 мая.
Также на этот период сухой закон работает в Забайкалье. Там спиртное не будут продавать «в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориям, которые устанавливаются органами местного самоуправления».
Помимо этого, 1 и 9 мая в магазинах и супермаркетах Курганской области, Тюмени, Салехарда, Перми не будут продавать алкоголь в розницу.
Сухой закон коснулся и центральных улиц Самары. Там спиртное нельзя будет купить в День Победы.
Наконец, 8 и 9 мая алкогольные напитки запретят к продаже в Абакане.
«Путаем божий дар с яичницей»
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заявил в разговоре с «ВМ», что введение сухого закона, скорее всего, только «позлит народ».
— Мировой опыт показал, что сухие законы никогда не решают те задачи, ради которых они вводятся. Это пример неразумного, неправильного со всех сторон решения по принципу «взял и запретил». Нас пугают всякой ерундой, а мы вокруг нее прыгаем, — сказал он.
С мнением Поповича согласился Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей. По его словам, ограничение продажи алкоголя может привести к тому, что производители и государство потеряют миллиарды рублей, тогда как сама проблема — тяга к спиртному — как была, так и продолжит существовать.
— В результате мы рискуем получить неконтролируемую ситуацию с потреблением алкоголя, которая будет напомнить горбачевские времена, когда ввели примерно такой же закон. Тогда зародился теневой рынок спирта, а люди стали пить всякие алкогольные суррогаты и использовать бытовую химию (в тех же целях — прим. «ВМ»), — напомнил эксперт.
Он выразил мнение, что требуются не запреты, а пропаганда здорового образа жизни, особенно среди детей.
— Нам, взрослым, уже бесполезно что-либо объяснять по части алкоголя. Но вот у детей нужно формировать новый менталитет. Нужно ограничивать их участие в пьянках, — считает Шапкин.
В свою очередь директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз допустил, что идея сухого закона может быть выгодна ее авторам с точки зрения пиара.
— У нас путают божий дар с яичницей: ни одно ограничение продажи алкоголя ни в одной стране мира не дало положительного эффекта. И вообще — это неуважение ко мне. Я не алкоголик — так почему мне что-то запрещают? Значит, ко мне как к готовому напиться быдлу относятся, — возмутился собеседник «ВМ». — На мой взгляд, это все пиар-кампания. Самая «лучшая» и вечная тема — алкоголь, табак и наркотики.
Дробиз также предупредил, что антиалкогольная кампания при неумелой реализации может стать толчком для активизации рынка наркотических веществ.
«Чтобы люди выжили»
В беседе с «ВМ» руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев отверг аргументы вышеуказанных собеседников издания. Он призвал помнить, что инициативы, преследующие ограничение продажи спиртного, в первую очередь призваны помочь людям не погибнуть в «алкогольном психозе».
— Наша инициатива (Хамзаев ранее предлагал вдвое снизить объем продажи алкоголя на майские выходные — прим. «ВМ») направлена на то, чтобы многие люди до конца праздников выжили, а не вошли в криминогенную статистику, как бывает, например, в новогодние каникулы, — пояснил эксперт.
Он отметил, что эти майские выходные будут затяжными, а в такие периоды нередко случаются запои, которые в свою очередь приводят к бытовым конфликтам, пожарам, убийствам и прочим преступлениям.
— Здесь нужно говорить о ситуативных действиях и мерах на этот маленький интервал времени (1–10 мая — прим. «ВМ»), — уточнил Хамзаев.
По его мнению, теневой бизнес не озолотится, если в силу вступит сухой закон, потому что эту сторону торговли подпитывает не продажа спирта, а коррупция. В этой связи, говорит общественник, бороться нужно именно с ней, в то время как ограничение на потребление спиртных напитков следует параллельно.
Помимо этого, собеседник «ВМ» заверил, что госбюджет немного потеряет, если на десять дней в казну станет поступать меньше доходов с налогов на алкогольную продукцию.
— Государство и так получает от этого бизнеса почти что ничего — это даже не дырка от бублика. Государство получает большое социальное бремя и смертность трудовой части населения, — подчеркнул член ОП.
Наконец, Хамзаев отринул рекомендацию «разговаривать с детьми о вреде алкоголя», указав, что бороться нужно с уже существующими пьяницами. На них общение не подействует, заключил он.
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