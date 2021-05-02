«Чтобы выжили»: в каких регионах ввели сухой закон на майские праздники

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Введение сухого закона на период майских праздников преследует благие цели, но может дать совершенно обратный эффект. Такое мнение выразили опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты. Они назвали плюсы и минусы временного запрета на продажу алкоголя, а также рассказали о возможных последствиях.

После того как президент РФ Владимир Путин объявил о продлении майских каникул, издание «Панорама» в шутку написало, что Роспотребнадзор якобы запретил продавать спиртное на все время праздников (с 1 по 10 мая). Позднее ведомству даже пришлось дать официальный ответ: ничего подобного, таких ограничений не будет и не планировалось.

Несмотря на это, некоторые города и регионы восприняли идею всерьез. В Кремле в этой связи уточнили, что власти субъектов страны могут принимать самостоятельные решения относительно ограничения продажи спиртных напитков.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сухой закон на время майских праздников первыми ввели власти Кызыла (Республика Тыва). Они запретили розничную продажу алкоголя «во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания)». Ограничение будет действовать с 1 по 10 мая.

Также на этот период сухой закон работает в Забайкалье. Там спиртное не будут продавать «в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориям, которые устанавливаются органами местного самоуправления».

Помимо этого, 1 и 9 мая в магазинах и супермаркетах Курганской области, Тюмени, Салехарда, Перми не будут продавать алкоголь в розницу.

Сухой закон коснулся и центральных улиц Самары. Там спиртное нельзя будет купить в День Победы.

Наконец, 8 и 9 мая алкогольные напитки запретят к продаже в Абакане.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Путаем божий дар с яичницей»

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заявил в разговоре с «ВМ», что введение сухого закона, скорее всего, только «позлит народ».

— Мировой опыт показал, что сухие законы никогда не решают те задачи, ради которых они вводятся. Это пример неразумного, неправильного со всех сторон решения по принципу «взял и запретил». Нас пугают всякой ерундой, а мы вокруг нее прыгаем, — сказал он.

С мнением Поповича согласился Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей. По его словам, ограничение продажи алкоголя может привести к тому, что производители и государство потеряют миллиарды рублей, тогда как сама проблема — тяга к спиртному — как была, так и продолжит существовать.

— В результате мы рискуем получить неконтролируемую ситуацию с потреблением алкоголя, которая будет напомнить горбачевские времена, когда ввели примерно такой же закон. Тогда зародился теневой рынок спирта, а люди стали пить всякие алкогольные суррогаты и использовать бытовую химию (в тех же целях — прим. «ВМ»), — напомнил эксперт.

Он выразил мнение, что требуются не запреты, а пропаганда здорового образа жизни, особенно среди детей.

— Нам, взрослым, уже бесполезно что-либо объяснять по части алкоголя. Но вот у детей нужно формировать новый менталитет. Нужно ограничивать их участие в пьянках, — считает Шапкин.

В свою очередь директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз допустил, что идея сухого закона может быть выгодна ее авторам с точки зрения пиара.

— У нас путают божий дар с яичницей: ни одно ограничение продажи алкоголя ни в одной стране мира не дало положительного эффекта. И вообще — это неуважение ко мне. Я не алкоголик — так почему мне что-то запрещают? Значит, ко мне как к готовому напиться быдлу относятся, — возмутился собеседник «ВМ». — На мой взгляд, это все пиар-кампания. Самая «лучшая» и вечная тема — алкоголь, табак и наркотики.

Дробиз также предупредил, что антиалкогольная кампания при неумелой реализации может стать толчком для активизации рынка наркотических веществ.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Чтобы люди выжили»

В беседе с «ВМ» руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев отверг аргументы вышеуказанных собеседников издания. Он призвал помнить, что инициативы, преследующие ограничение продажи спиртного, в первую очередь призваны помочь людям не погибнуть в «алкогольном психозе».

— Наша инициатива (Хамзаев ранее предлагал вдвое снизить объем продажи алкоголя на майские выходные — прим. «ВМ») направлена на то, чтобы многие люди до конца праздников выжили, а не вошли в криминогенную статистику, как бывает, например, в новогодние каникулы, — пояснил эксперт.

Он отметил, что эти майские выходные будут затяжными, а в такие периоды нередко случаются запои, которые в свою очередь приводят к бытовым конфликтам, пожарам, убийствам и прочим преступлениям.

— Здесь нужно говорить о ситуативных действиях и мерах на этот маленький интервал времени (1–10 мая — прим. «ВМ»), — уточнил Хамзаев.

По его мнению, теневой бизнес не озолотится, если в силу вступит сухой закон, потому что эту сторону торговли подпитывает не продажа спирта, а коррупция. В этой связи, говорит общественник, бороться нужно именно с ней, в то время как ограничение на потребление спиртных напитков следует параллельно.

Помимо этого, собеседник «ВМ» заверил, что госбюджет немного потеряет, если на десять дней в казну станет поступать меньше доходов с налогов на алкогольную продукцию.

— Государство и так получает от этого бизнеса почти что ничего — это даже не дырка от бублика. Государство получает большое социальное бремя и смертность трудовой части населения, — подчеркнул член ОП.

Наконец, Хамзаев отринул рекомендацию «разговаривать с детьми о вреде алкоголя», указав, что бороться нужно с уже существующими пьяницами. На них общение не подействует, заключил он.

Читайте также: Продажу алкоголя не будут ограничивать в Подмосковье на майских праздниках