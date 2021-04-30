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Песков прокомментировал решение регионов РФ ввести сухой закон
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Песков прокомментировал решение регионов РФ ввести сухой закон

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Власти регионов России обладают полномочиями на введение определенных правил на майских праздниках, в частности, они имеют право запретить продажу алкоголя. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, регионы принимают решение о введении сухого закона на свое усмотрение.

— В указе президента этого нет, но в данном случае региональное руководство реализует свои полномочия. Глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий, и это происходит все на их усмотрение, — цитирует Пескова Интерфакс.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в котором нерабочими объявлены дни с 1 по 10 мая. Решение о продлении майских выходных было принято в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора.

Помимо этого, некоторые регионы России решили продлить выходные дни до 11 мая из-за православного праздника Радоницы.

Читайте также: Песков ответил на вопрос о компенсации майских выходных за счет праздников

алкогольДмитрий Песковмайские праздники
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