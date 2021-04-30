Песков ответил на вопрос о компенсации майских выходных за счет праздников

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В Кремле не считают, что долгие майские праздники будут компенсировать за счет отмены других выходных дней, в том числе новогодних каникул. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 30 апреля.

По его словам, в администрации президента не принимали никаких решений по поводу компенсации длинных майских выходных и не обсуждали данный вопрос.

— Не знаю, такой информацией не располагаю… Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в котором нерабочими объявлены дни с 1 по 10 мая. Решение о продлении майских выходных было принято в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора.

Помимо этого, некоторые регионы России решили продлить выходные дни на 11 мая из-за православного праздника Радоницы.

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