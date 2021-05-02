Ученые назвали группу крови, обладатели которой больше всего склонны к алкоголизму

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Большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют II группу крови. Соответствующие данные следуют из исследований, в которых приняли участие американцы и японцы, страдающие этим заболеванием.

Отмечается, что обладатели I группы являются самыми устойчивыми к употреблению алкоголя.

Эксперты установили, что на взаимосвязь группы крови и склонности к этому недугу могут влиять особенности работоспособности надпочечников.

В то время как организм ощущает дефицит сахара, человек тянется к бутылке со спиртным. Кроме того, провоцировать алкоголизм может не только недостаток глюкозы, но и стресс.

Людям со второй группой крови рекомендуется в умеренных количествах употреблять красное вино. В этом случае эффект от спиртного может быть положительным — напиток способен растворить холестериновые бляшки и улучшить работу желудочно-кишечного тракта, пишет издание «Известия».

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