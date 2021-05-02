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Диетолог Шмелева назвала неожиданную причину набора лишнего веса
Фото: Pixabay

Диетолог Шмелева назвала неожиданную причину набора лишнего веса

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-диетолог Ольга Шмелева сообщила, что неограниченное употребление ягод может стать причиной лишнего веса.

— Если есть риск набора веса, нужно строго регламентировать количество, поскольку набрать с ними можно, так как у них хорошая калорийность, — предупредила она.

Специалист отметила, что ягоды являются источником витаминов и минералов, поэтому при отсутствии лишнего веса их можно спокойно употреблять без ограничений.

Также врач напомнила, что при неправильном питании и малой физической активности к лишнему весу могут привести любые продукты, поэтому все следует есть в меру, передает телеканал «Звезда».

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