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Диетолог Шмелева разрешила «пошалить» с овощами, чтобы похудеть к лету
Фото: pixabay.com

Диетолог Шмелева разрешила «пошалить» с овощами, чтобы похудеть к лету

Елена Фролова

Здоровье

Людям, метающим похудеть к лету, нужно отказаться от вечерних трапез, заменить фрукты овощами, а хлеб – хлебцами. Так считает врач-диетолог Ольга Шмелева.

— Основной акцент нужно делать, конечно, на овощи. Хотела сказать еще и про фрукты, однако их помощью все-таки можно набрать вес, — объяснила эксперт.

По ее мнению, употребление фруктов нужно тщательно регулировать. При этом с овощами точно можно шалить, утверждает диетолог. Она объяснила это тем, что зелень является низкокалорийной, огурцы и помидоры тоже не повлияют на образование лишних килограммов.

— В целом, не будет ничего страшного если человек употребит немного шашлыка, мясца или рыбки. Плюсом к этому станут зелень и овощи без масла. В результате человек обеспечит себе невысокую калорийность и на обед, и на ужин, — добавила Ольга Шмелева.

Она также пояснила, что основная пищевая нагрузка на организм должна проводиться утром и вечером отмечает ИА «НСН». Именно по вечерам идет основной набор веса, поэтому организм нужно разгрузить, считает диетолог.

Читайте также: С пользой для здоровья: диетолог объяснил, с чем лучше всего есть шашлык

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