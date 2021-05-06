Путин заявил, что продление майских праздников улучшило ситуацию с COVID-19 в России

Фото: Администрация президента РФ

Решение о продлении майских праздников оказалось оправданным в контексте ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 6 мая.

— В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости, — рассказал президент на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Число выздоровевших людей в стране от COVID-19 увеличивается, а заболевших — снижается, приводит слова Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что более миллиона пациентов вылечились от коронавируса за время пандемии в Москве.

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