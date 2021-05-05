Аналитик объяснил, почему Евросоюз не признает вакцину «Спутник V»

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Появление ковид-паспортов может позитивно сказаться на восстановлении мировой экономики, но не повлияет на скорость одобрения вакцины «Спутник V» в странах Европы. Такого мнения придерживается финансовый аналитик Алексей Коренев.

Ранее стало известно, что руководители туристических ведомств «Большой двадцатки» высказались за идею внедрения ковид-паспортов. По их мнению, реанимация сферы туризма может вывести из кризиса мировую экономику, из прямого и непрямого влияния данного направления на другие секторы.

В марте текущего года ЕС обнародовала итоги обработки проекта «зеленых» цифровых сертификатов вакцинации. Они могут быть вручены тем, кто прошел вакцинацию, переболел коронавирусом или имеет отрицательный тест на COVID-19.

Согласно ожиданиям, данные документы могут быть введены к середине июня. Они будут действовать до официального окончания пандемии.

На это предложение европейские страны реагируют по-разному. Например, поддерживают такие паспорта Болгария, Черногория, Хорватия, Испания и Греция. Просто в этих государствах экономика зависит от удачного туристического сезона, отмечает «Экономика сегодня».

— На мой взгляд, идея внедрить ковид-паспорта является разумной. Для того чтобы государства не путались с согласованием различных требований и методик, надо ввести некий единый стандарт, которого бы придерживались все страны-участницы, — объяснил Алексей Коренев.

Подобная возможность может привести к единообразию официальные требования, а документационные формы станут проще и дешевле. Помимо этого, будет ускорена работа по организации туризма.

При этом с 3 мая Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд тем туристам, которые прошли вакцинацию от COVID-19. На сегодняшний день в ЕС официально признаны четыре вакцины: Pfizer, AstraZeneza, Johnson & Johnson и Moderna. Не утихают дискуссии по поводу «Спутника V». Однако они носят сугубо политический характер.

— Европейские производители не видят смысла пускать на свою территорию сбыта российский «Спутник», — считает Алексей Коренев.

Эксперт утверждает, что российский препарат не признают из-за конкурентной борьбы. Эта проблема, по его мнению, полностью лежит в экономической плоскости. Он также предположил, что от «Спутника» в основном отказываются те страны, где идет разработка собственных вакцин, а также те, что уже договорились об использовании признанных Евросоюзом препаратов.

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