Министры туризма стран G20 поддержат введение паспортов вакцинации

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Министры туризма стран «Группы двадцати» (G20) планируют поддержать введение паспортов вакцинации от COVID-19. Об этом стало известно во вторник, 4 мая.

— Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные, — отмечается в проекте их совместного заявления.

Инициатива, по мнению министров, позволит туризму быстрее восстановиться и окажет позитивное влияние на мировую экономику, отмечает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что введение ковид-паспортов увеличит неравенство в мире.

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