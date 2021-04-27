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Вуйнович считает, что введение ковид-паспортов увеличит неравенство в мире
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вуйнович считает, что введение ковид-паспортов увеличит неравенство в мире

Анастасия Волоснова

Общество

Введение паспортов вакцинации может привести к увеличению неравенства в мире. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, часть людей не имеет возможности пройти вакцинацию из-за отсутствия вакцины в стране.

— Введение паспортов вакцинации сейчас приведет к большому неравенству. Не надо забывать, что огромное число стран и людей не имеет возможности вакцинироваться, у них просто нет вакцины, — приводит ТАСС слова Вуйнович.

Ранее ВОЗ заявила о «мягком снижении» заболеваемости COVID-19 в России.

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