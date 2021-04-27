Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ученые доказали, что пандемия COVID-19 повлияла на таяние снегов в Гималаях
Фото: Pixabay

Ученые доказали, что пандемия COVID-19 повлияла на таяние снегов в Гималаях

Анастасия Волоснова

Экология

В 2020 году ледники в Гималаях стали таять медленнее, что может быть связано с уменьшением выбросов заводов и автомобилей в Индии из-за карантина на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные из статьи научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые выявили, что выбросы парниковых газов в мире снизились на 17 процентов, что могло привести к уменьшению талых вод в реке Инд .

— Cнег в горах бассейна реки Инд и ее притоков в прошлом году стал намного чище, чем в последние два десятилетия. В результате он стал таять медленнее, и талых вод стало меньше примерно на 6,55 кубических километра, — говорится в сообщении.

В частности, выбросы пыли в атмосферу в Индии стали ниже на 30 процентов, из-за чего снега в Гималаях начали таять медленнее. По словам специалистов, обычно пыль и другие частицы оседают на льдах, из-за чего поверхность отражает меньше света, но поглощает больше.

Снижение выбросов сажи и аэрозолей повлияло на всю структуру водного баланса в Инде и других реках Южной Азии, так как снег и лед с гор являются их основным источником воды.

Читайте также: ВОЗ: «Индийский» штамм COVID-19 может быть устойчивым к антителам

коронавирусгорыснег
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Все мнения
О проекте
Читайте нас в