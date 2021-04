Ученые доказали, что пандемия COVID-19 повлияла на таяние снегов в Гималаях

Фото: Pixabay

В 2020 году ледники в Гималаях стали таять медленнее, что может быть связано с уменьшением выбросов заводов и автомобилей в Индии из-за карантина на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные из статьи научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые выявили, что выбросы парниковых газов в мире снизились на 17 процентов, что могло привести к уменьшению талых вод в реке Инд .

— Cнег в горах бассейна реки Инд и ее притоков в прошлом году стал намного чище, чем в последние два десятилетия. В результате он стал таять медленнее, и талых вод стало меньше примерно на 6,55 кубических километра, — говорится в сообщении.

В частности, выбросы пыли в атмосферу в Индии стали ниже на 30 процентов, из-за чего снега в Гималаях начали таять медленнее. По словам специалистов, обычно пыль и другие частицы оседают на льдах, из-за чего поверхность отражает меньше света, но поглощает больше.

Снижение выбросов сажи и аэрозолей повлияло на всю структуру водного баланса в Инде и других реках Южной Азии, так как снег и лед с гор являются их основным источником воды.

Читайте также: ВОЗ: «Индийский» штамм COVID-19 может быть устойчивым к антителам