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Песков прокомментировал публикацию о «Спутнике V» в The Lancet
Фото: Администрация президента РФ

Песков прокомментировал публикацию о «Спутнике V» в The Lancet

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Публикация в международном журнале The Lancet о промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник-V» подтвердила оправданность ее ускоренной регистрации в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 3 февраля.

— Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины, кроме того, наверное, в том числе подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в РФ, — сказал представитель Кремля.

По его словам, с каждым днем увеличивается число стран, которые зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса. Дмитрий Песков заявил, что Россия активно сотрудничает со странами, которые просят обеспечить поставки препарата от коронавируса.

Однако, уточнил пресс-секретарь президента, приоритет в этом вопросе уделяется внутренним потребностям России.

Представитель Кремля добавил, что безопасность российской вакцины была полностью доказана, сообщает РИА Новости.

Ранее в авторитетном международном журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V», эффективность которого составила 91,6 процента.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Гвинее, Иране, Тунисе, Мексике и Армении.

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