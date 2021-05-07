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Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению и профилактике коронавируса
Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению и профилактике коронавируса

Полина Долганова

Здоровье

Министерство здравоохранения России утвердило новую, одиннадцатую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 7 мая.

Отмечается, что соответствующий документ подготовлен ведущими специалистами с учетом накопленной исследовательской практики и опыта. Каждую из версий разрабатывала группа из более чем 100 экспертов.

В разделе по специфической профилактике COVID-19 у взрослых дополнили информацией о двух российских вакцинах — «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Также изменения коснулись списка рекомендованных для лечения медикаментов: из него убрали гидроксихлорохин и добавили иммуноглобулин человека.

Теперь список состоит из пяти препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против коронавируса, интерферон-альфа и умифеновер, сообщает РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», может ли вакцина от полиомиелита победить COVID-19. По его словам, живая отечественная вакцина от полиомиелита не способна защитить от коронавирусной инфекции или облегчить участь пациента.

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