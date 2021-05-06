Коронавирусу конец? Может ли вакцина от полиомиелита победить COVID-19

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Живая отечественная вакцина от полиомиелита не способна защитить от коронавирусной инфекции или облегчить участь больного. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам эксперта, проведенные в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН испытания с участием 60 добровольцев, у которых после полиомиелитной вакцины резко снизилась заболеваемость коронавирусом, — «еще не является серьезным аргументом».

— Нужно понимать, что для полноценного результата такое количество испытуемых ничтожно мало. И серьезно относиться к выводам, пусть даже первоначальным, представителей этого центра о том, что препарат от полиомиелита вызывает защиту от новой коронавирусной инфекции, я бы не рекомендовал, — отметил эксперт.

Это слишком мало, чтобы можно было всерьез рассуждать о профилактическом действии вакцины против COVID-19 или иной вирусной инфекции.

По словам собеседника «ВМ», эксперименты с полиомиелитной вакциной делала в свое время супруга советского вирусолога Михаила Чумакова Марина Варишилова.

— Она была членом-корреспондентом Академии наук и пыталась доказать, что препарат, который лечит полиомиелит, способен вызывать непродолжительный иммунитет и против других заболеваний, в частности, и от гриппа. Но эти исследования не были закончены, и в науке образовалось неустоявшееся мнение, что полиомиелитной вакциной можно вызывать защиту от других недугов, — сказал вирусолог.

Эксперт отметил, что в самом начале пандемии подобные предположения исходили от американских вирусологов, в числе которых был и сын Марины Варашиловой — Констант Чумаков.

— Такого рода исследования проводятся в США. Они тоже пытаются убедиться в том, что профилактика с помощью полиомиелитной вакцины от коронавируса возможна. Но никаких фундаментальных и серьезных результатов исследования пока не опубликовано, и к заявлениям подобного рода стоит относиться критично. Я все же сторонник той теории, что вакцина от полиомиелита способна защитить только от конкретной этой болезни и вызвать временный иммунитет от гриппа, но не более. То есть утверждать, что с применением полиомиелитной вакцины коронавирусу придет конец, бессмысленно, — сказал эксперт.

Альтштейн заметил, что в случае с COVID-19 единственными препаратом, который способен противостоять ему, является только вакцина.

В то же время вирусолог отметил, что стоит дождаться более масштабных исследований российских и американских исследователей, чтобы узнать, насколько предположения сотрудников Центра имени Чумакова обоснованны.

Ранее о том, что отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание коронавирусной инфекцией, завил генеральный директор Центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

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