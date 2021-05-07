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Врач-терапевт дал советы по борьбе с постковидным синдромом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Врач-терапевт дал советы по борьбе с постковидным синдромом

Кирилл Николаев

Здоровье

Все больше пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции сталкиваются с постковидным синдромом. Об этом сообщил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По его словам, те или иные симптомы, которые не связаны с сохранением вируса в организме, остаются у 25-70 процентов переболевших коронавирусом. Постковидный синдром выражается в усталости и слабости. Водовозов дал несколько советов по борьбе с ним.

Врач рекомендовал постепенно восстанавливаться после коронавирусной инфекции. Переболевшему человеку не нужно форсировать ситуацию и сразу возвращаться к привычным физическим нагрузкам. Лучше всего начать с пеших прогулок, причем небольших: 500 метров, 1000 метров, максимум три километра. При этом при таких прогулках нужно, чтобы человека кто-то сопровождал. Это очень важно, потому что при постковидном синдроме силы часто оставляют внезапно и непредсказуемо.

Также Водовозов рекомендовал простое упражнение, которое поможет восстановить легкие. Для его выполнения потребуется любой прямоугольный предмет, например, картина на стене или окно.

— Начинаем пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох. У нас получается соотношение примерно один к двум: длина вдоха – единица, длина выдоха – две единицы, — цитирует Водовозова радио Sputnik.

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