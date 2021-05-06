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Вирусолог заявил, что «Спутник V» не уступает победившей на конгрессе вакцин Moderna
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вирусолог заявил, что «Спутник V» не уступает победившей на конгрессе вакцин Moderna

Иван Юминов

Здоровье

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не хуже американской Moderna, которую признали лучшим препаратом на Всемирном конгрессе вакцин. Об этом заявил бельгийский вирусолог и эксперт Марк ван Ранст в четверг, 6 мая.

— Я бы не придавал этой награде большого значения. Всемирный конгресс вакцин существует уже почти 20 лет и пользуется уважением, особенно по ту сторону Атлантики, но все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика, — рассказал специалист.

Кроме того, «Спутник V» не уступает по эффективности Moderna, приводит слова ван Ранста РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Всемирный конгресс вакцин признал разработку американской компании Moderna и Национального института здоровья США лучшей вакциной от COVID-19.

Читайте также: «Антироссийские игры»: вирусолог оценил решение Всемирного конгресса вакцин

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