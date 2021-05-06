Вирусолог заявил, что «Спутник V» не уступает победившей на конгрессе вакцин Moderna

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не хуже американской Moderna, которую признали лучшим препаратом на Всемирном конгрессе вакцин. Об этом заявил бельгийский вирусолог и эксперт Марк ван Ранст в четверг, 6 мая.

— Я бы не придавал этой награде большого значения. Всемирный конгресс вакцин существует уже почти 20 лет и пользуется уважением, особенно по ту сторону Атлантики, но все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика, — рассказал специалист.

Кроме того, «Спутник V» не уступает по эффективности Moderna, приводит слова ван Ранста РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Всемирный конгресс вакцин признал разработку американской компании Moderna и Национального института здоровья США лучшей вакциной от COVID-19.

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