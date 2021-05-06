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«Антироссийские игры»: вирусолог оценил решение Всемирного конгресса вакцин
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

«Антироссийские игры»: вирусолог оценил решение Всемирного конгресса вакцин

Елена Фролова

Здоровье

Информацию о том, что специалисты Всемирного конгресса вакцин — 2021 назвали лучшей вакциной от COVID-19 препарат, созданный американской компанией Moderna, прокомментировал главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи, профессор Виктор Зуев.

По его мнению, данное заявление относится к «антироссийским играм».

— «Спутник V» признан лучшим в тех странах, которые буквально настоятельно требуют его у нас. Как же тогда данные государства могут считать эту вакцину не лучшей, если они просят ее присылать и договариваются о приобретении именно ее, — задался вопросом эксперт.

Он также подчеркнул, что российская вакцина показала себя с самой лучшей стороны, так как не было показаний о гибели людей или каких-то осложнениях после ее использования. А вот AstraZeneca этим похвастаться не может, отмечает RT.

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