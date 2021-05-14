Стало известно, как коронавирус влияет на продолжительность жизни

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Продолжительность жизни людей из-за коронавирусной инфекции в среднем укорачивается на полтора-два года. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Эксперт отметила, что COVID-19 является системным заболеванием, перенести его можно не единожды. При этом каждый эпизод болезни сокращает длительность жизни.

— Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на полтора-два года в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса, — рассказала Баранова.

Биолог уточнила, что речь идет о статистических данных по жителям США. Однако эксперт выразила мнение, что в России сведения о продолжительности жизни после коронавируса не будут серьезно отличаться, сообщает РИА Новости.

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