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Вирусолог объяснила эффективность российских препаратов при профилактике COVID
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Вирусолог объяснила эффективность российских препаратов при профилактике COVID

Елена Фролова

Здоровье

Вирусолог, доктор биологических наук, заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАН Ирина Ленева рассказала об эффективности российских препаратов при профилактике коронавируса.

— Окончательные стандарты лечения COVID-19 пока не определены. Все медицинское сообщество фокусируется на использовании уже существующих зарегистрированных противовирусных препаратов широкого спектра действия, — пояснила вирусолог.

Она подчеркнула, что к таким лекарствам может относиться умифеновир. По ее словам, безопасность этого лекарственного средства подтверждена регистрационными и клиническими исследованиями. Его зарегистрировали в ряде зарубежных стран и широко используют для лечения различных вирусных инфекций.

В свою очередь, заведующий кафедрой инфекционных болезней, общественного здоровья и здравоохранения ИТАЭ НИЯУ МИФИ, член правления Национального научного общества профессор Владимир Петров добавил, что в России благодаря предпринимаемым мерам по борьбе с COVID-19 уже полгода удается справляться с пандемией, отмечает «Царьград».

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