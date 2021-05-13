За сутки в России выявили 8380 случаев коронавируса

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

В России за минувшие сутки выявлено более 8,3 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в четверг, 13 мая.

В стране за последние 24 часа зафиксировали 8380 новых случаев коронавируса. Из них 16,1 процента не имели клинических проявлений заболевания. Скончались за сутки от инфекции 392 человека, выздоровели 9349 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Еврейской автономной области.

В РФ за все время пандемии было выявлено 4 913 439 случаев COVID-19. Всего умерло от последствий заражения 114 723 человека, вылечились от коронавируса 4 527 878 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее биолог назвала главный фактор изменения заболеваемости COVID-19 в России.

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