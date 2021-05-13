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За сутки в России выявили 8380 случаев коронавируса
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

За сутки в России выявили 8380 случаев коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено более 8,3 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в четверг, 13 мая.

В стране за последние 24 часа зафиксировали 8380 новых случаев коронавируса. Из них 16,1 процента не имели клинических проявлений заболевания. Скончались за сутки от инфекции 392 человека, выздоровели 9349 пациентов.

За сутки в России выявили 8380 случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Еврейской автономной области.

В РФ за все время пандемии было выявлено 4 913 439 случаев COVID-19. Всего умерло от последствий заражения 114 723 человека, вылечились от коронавируса 4 527 878 пациентов.

За сутки в России выявили 8380 случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

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