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Биолог назвала главный фактор изменения заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Биолог назвала главный фактор изменения заболеваемости COVID-19 в России

Татьяна Плотникова

Общество

Погода является фактором, определяющим динамику заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в ближайшие месяцы. Такое мнение выразила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Баранова напомнила, что в мире выявлен уже целый ряд новых штаммов COVID-19, некоторые из них обнаружили и в России. Новые разновидности болезни «между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока неясно», отметила эксперт.

Биолог заявила, что динамику заболеваемости коронавирусом в России в ближайший месяц-два будет определять характер погоды. При сухой и жаркой погоде передача вируса от человека к человеку снижается.

— Если же будет пасмурно и дождик, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса, — цитирует Баранову РИА Новости.

Ранее генеральный директо Всемирной организации здравоохранения рассказал, что сделал прививку от коронавируса.

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