«Было 80, стало 40»: как сохранить уровень антител к вирусу после вакцинации

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Сохранить антитела к вирусу в крови без употребления специальных препаратов невозможно: ни здоровое питание, ни хороший сон не помогут их удержать на желанном уровне, все контролирует иммунная система. А отсутствие международного стандарта антител не позволяет понять, какой их уровень позволит не заразиться вирусом. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали врачи-иммунологи.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что за уровень антител в крови отвечает иммунная система человека. А она, по его словам, очень индивидуальна.

— У кого-то после вакцинации очень высокие титры, долго держатся, а у кого-то — низкие, быстро падают. Немедикаментозных способов удержания уровня антител нет, — сказал врач.

По его словам, правильное питание, здоровый образ жизни и хороший сон могут повысить количество антител только на уровне статистической погрешности: их будет чуть больше или меньше.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в свою очередь рассказал, что уровень антител подскакивает сам, если человек заражается повторно.

— И ревакцинация поможет поднять уровень антител, — добавил он.

Болибок отметил, что только медикаментозным способом можно сохранить уровень антител в крови. Для того чтобы на вакцинацию от любого вируса или инфекции был более высокий отклик организма, применяются, например, бустеры — препараты, которые входят в вакцину. Второй способ — иммуномодуляторы.

— Некоторые иммуномодуляторы обладают свойствами бустера, то есть резко усиливают выработку антител, — добавил врач.

Болибок сообщил, что в задачу иммунолога входит подготовка пациента к вакцинации и поддержание его иммунной системы после на высоком уровне.

— Главное, чтобы клеточный иммунитет был долгосрочный. Чтобы клетки памяти запомнили, с кем бороться, остались надолго, нужно ведение пациента до, во время и после вакцинации, — отметил он.

Сколько нужно для безопасности?

Врач рассказал, что сегодня нет международного стандарта антител. Все системы, которые их определяют, дают разные результаты.

— Приходят люди и говорят, что у них уровень антител упал. Смотрю, в одной лаборатории делал одной тест-системой, а в другой — другой. Результаты невозможно сравнить. Они сделаны в разных лабораториях, разными системами. Это глобальная проблема, — сказал он.

По словам Болибока, как только стандарт появится, вопрос о том, какой порог считается безопасным для человека, а ниже какого порога он может заболеть, решится.

— Сегодня считается, что любой положительный уровень антител защищает от тяжелого течения ковида. А какой уровень от заражения будет защищать, мы пока не знаем, — добавил врач.

Крючков сказал, что проверять уровень антител и сравнивать его с более ранними результатами нужно только по одной тест-системе, одного производителя. При этом, по его словам, не играет роли, делается ли тест в одной и той же лаборатории.

Иммунолог также добавил, что если количество антител совсем близко к референтному интервалу (почти сходит на нет), то нужно задуматься о ревакцинации либо о том, чтобы полностью ограничить себя в общении с другими людьми.

— Если референт от одного и ниже, например. А у вас было 80 и стало 40, то ничего страшного. Рекомендация такая: если у вас заметно превышают антитела референтный диапазон, то считайте, что вы относительно защищены, не на сто процентов, такого не бывает, — отметил врач.

Он рассказал, что в течение полугода после вакцинации практически гарантированно человек не заболеет тяжело или среднетяжело.

При этом оба врача сходятся во мнении, что поднять количество антител к вирусу в крови или зафиксировать его на долгое время на одном уровне самостоятельно, без применения специальных медикаментов, не получится.

Как ранее «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, в первую очередь после заражения коронавирусом организм вырабатывает иммуноглобулины М. Они неспецифичны, имеют первичную структуру и являются довольно тяжелыми. По словам врача, иммуноглобулины М стремятся «накрыть собой все вирусные частицы, препятствуя дальнейшему проникновению чужеродного агента». Это необходимо, чтобы дать организму время выработать иммуноглобулин, более чувствительный к возбудителю.

Иммуноглобулин G вырабатывается приблизительно через две недели после начала заболевания, он более специфичный и легкий. Распознавая возбудитель, он облепляет чужеродные клетки и не дает им закрепиться в организме. Как объяснил Кондрахин, в отличие от своего предшественника иммуноглобулин G дольше циркулирует в организме и сохраняется как минимум в течение года. Он не убивает вирус, а облепляет и блокирует. То есть если у пациента выработался иммуноглобулин G, то болезнь все равно может наступить, но пройдет легче.

Также врач отметил, что клеточный иммунитет, который защищает человека от повторного заражения коронавирусом, чаще всего получают либо пациенты, перенесшие болезнь в средней или тяжелой форме, либо те, кто сделал прививку.

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