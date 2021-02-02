«Обученные убивать»: врач рассказал о двух видах иммунитета к коронавирусу

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Клеточный иммунитет, который защищает человека от повторного заражения коронавирусом, чаще всего получают либо пациенты, перенесшие болезнь в средней или тяжелой форме, либо те, кто сделал прививку. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ученые из Швеции провели исследование и выяснили, что у пациентов, переболевших коронавирусом, вырабатывается два типа иммунитета: клеточный и антительный, причем первый обладает большими защитными свойствами.

— Чем сильнее организм болеет, чем выше температура, тем более серьезный иммунный ответ мы получаем — это касается любого заболевания, — объяснил Кондрахин. — Первое, что делает наш организм, — вырабатывает иммуноглобулины М — они универсальны, их задача — забить возбудитель как можно глубже. Они неспецифичны, имеют первичную структуру, являются довольно тяжелыми и стремятся просто накрыть собой все вирусные частицы, препятствуя дальнейшему проникновению чужеродного агента. Это необходимо, чтобы дать организму время выработать иммуноглобулин, более чувствительный к возбудителю.

Иммуноглобулин G вырабатывается приблизительно через две недели после начала заболевания, он более специфичный и легкий. Распознавая возбудитель, он облепляет чужеродные клетки и не дает им закрепиться в организме. Как объяснил врач, в отличие от своего предшественника, иммуноглобулин G дольше циркулирует в организме и сохраняется как минимум в течение года:

— Но надо понимать: иммуноглобулин G не убивает вирус, он его облепляет, блокирует. То есть если у пациента выработался только он, то болезнь все равно может наступить, но пройдет легче. Наша же задача не просто выработать антитела, но и обучить иммунные клетки. Существует два таких вида Т-лимфоцитов, как Т-киллеры и Т-хелперы. Задача Т-хелперов — обучить неспецифические клетки, рожденные в лимфатических узлах, информации о возбудителе болезни, они как бы передают им кусочек возбудителя с тем, чтобы клетки научились его распознавать. Так появляются Т-киллеры, обученные не просто связывать, облеплять, а убивать конкретный вирус, уничтожать его вирусную структуру. Это и есть клеточный иммунитет, который наиболее эффективно помогает защитить организм.

Выработается ли у пациента клеточный иммунитет, по словам Кондрахина, зависит, прежде всего, от концентрации вирусных частиц и активности иммунитета. То есть если человек переболел в легкой форме и даже не заметил выраженных симптомов, вероятность того, что у него появятся специфические клетки, обученные убивать вирус, невысока. Прививка, в свою очередь, также тренирует иммунную систему, запускает выработку иммуноглобулинов, но поскольку болезни как таковой в организме нет, клеточная память постепенно угасает, именно поэтому от многих болезней, таких как грипп или коронавирус, требуется повторная вакцинация.

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