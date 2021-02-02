Варенье-антидот и ковид-нарколог: как в интернете пытаются заработать на коронавирусе

Фото: rosmintrud.ru

Пандемия коронавируса тяжело сказалась на жизни многих россиян. Но нашлись и те, кто решил, что болезнь можно монетизировать, продавая на торговых площадках специальные «сопутствующие» товары. «Вечерняя Москва» выяснила, какие самые необычные предложения от продавцов можно встретить в Cети.

КОВИД-НАРКОЛОГ

Несмотря на то что всеобщее внимание сейчас сконцентрировано на коронавирусе, другие болезни, в частности алкоголизм, никуда не исчезли. Одна из наиболее популярных услуг сегодня — выезд нарколога с капельницей на дом. «Специалистов» не смущает ковид-статус пациентов, они обещают приехать к любому страждущему и поставить «капельницу при коронавирусе» за смешные 1500–3000 рублей.

— Сейчас вообще очень популярно добавлять слово «ковид» к любой болезни, — заметил клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — «Лекарство от простуды и коронавируса», «вакцина от гриппа и коронавируса» и так далее. По сути, это то же самое. Естественно, что у больных алкоголизмом возникает потребность в терапии, только вот никакая капельница от ковида им не поможет, скорее, только навредит, ведь лечение этой болезни требует комплексного подхода. Поэтому то, что мы видим на торговых площадках, — хайп чистой воды. Кстати, и лечить коронавирус врач-нарколог не имеет права.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ

Год пандемии точно стал золотым для нумизматов и просто любителей редких и необычных монет. На торговых площадках сегодня можно приобрести набор разменных монет 2020 года, посвященных труду медработников всего за 900 рублей. Монеты продают и вне комплекта — 25 рублей с изображением врачей в защитных костюмах обойдутся всего в 32 рубля. Чуть дороже, за 700 рублей, продают жетон за труд врачей. Сообщается также, что посмотреть товар можно и очно — на вернисаже в Измайловском кремле.

Фото: Наталия Белова, «Вечерняя Москва»

НА ПАМЯТЬ О ПАНДЕМИИ

Если воспоминания о коронавирусе хочется сохранить надолго, можно приобрести в подарок себе и друзьям ковид-хендмейд. На различных платформах рукодельники и рукодельницы продают игрушки, елочные украшения и даже ростовой костюм коронавируса. Последний, правда, дороговат — около 30 тысяч рублей за штуку.

Продают и уникальные вещи — 75 тысяч рублей стоит набор резных фигурок ручной работы с людьми — символами коронавируса: врачом в защитном костюме, доставщиком еды, нашлось место даже для горожанина в маске и с собакой на поводке.

Для тех, кто предпочитает более полезные подарки, есть варенье-антистресс, являющееся, по заявлению продавца, «антидотом от коронавируса». Баночки со сладкими плодовыми культурами обернуты пятитысячными купюрами и заговорены на удачу, богатство и защиту от ковида.

Фото: Наталия Белова, «Вечерняя Москва»

ДЛЯ АНТИПРИВИВОЧНИКОВ

Увы, не обошлось и без мошенников. На различных площадках сегодня можно приобрести поддельные сертификаты, якобы подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Удовольствие недешевое — 7000 рублей минимум. И это если вам повезет не нарваться на штраф.

— Вариантов ответственности за сертификаты может быть несколько. В случае, если эта конторка продает сертификаты, установленные законом, если эти документы дают какие-то права и обязанности приобретающим их лицам, в таком случае речь может идти либо о 292 статье УК РФ («Служебном подлоге»), когда должностное лицо вносит недостоверные сведения в официальный документ и предоставляет его за плату, либо о 327 статье УК РФ — «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов». Для этих статей необходимо, чтобы документ был установлен действующими порядками, а также давал права и обязанности приобретающему его лицу — вроде трудоустройства, пособий и прочего, — объяснил медицинский адвокат Алексей Горяинов.

Возможен и третий вариант — если продавцы просто выдумали случайный сертификат, заявив, что с его помощью можно получить какую-то выгоду вроде тех же льгот и трудоустройства, речь пойдет уже о 159 статье УК РФ «Мошенничество». А вот в случае, если продавец не обещает ничего, а просто предлагает приобрести какой-то сертификат, то нет и состава преступления.

Необходимо понимать, что ответственность за использование поддельного сертификата несет и покупатель. Согласно 324 статье УК РФ, приобретение документов, предоставляющих права, может караться штрафом до 80 тысяч рублей или даже арестом на три месяца.

Это уже не первый случай, когда мошенники пытаются заработать на коронавирусе. Ранее «Вечерняя Москва» писала о продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса. Продавцы гарантировали качество своего товара и обещали, что никто не отличит фальшивую справку от настоящей.

Читайте также: «Привить весь мир»: врач объяснил интерес Европы к вакцине «Спутник V»