«Привить весь мир»: врач объяснил интерес Европы к вакцине «Спутник V»

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Российская вакцина «Спутник V» более проста в производстве и транспортировке, чем Pfizer и AstraZeneca. При желании отечественным препаратом можно вакцинировать весь мир. Такое мнение высказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В Европе заинтересовались российским препаратом от коронавируса «Спутник V»: о возможности регистрации вакцины в ЕС уже заявили канцлер Германии Ангела Меркель и посол Франции в Москве Пьер Леви.

— В Европе достаточно высокий уровень заболеваемости. Их медицина оказалась не готова к пандемии: коек не хватает, в странах проживает много лиц пожилого возраста, так что обстановка для них крайне неблагоприятная. Помочь выровнять ситуацию должна вакцинация. Речь, разумеется, идет о любых препаратах, не только о российском. Но дело в том, что контракты на Pfizer и AstraZeneca провалились: фармкомпании не смогли обеспечить необходимый объем поставок в Европу, так что интерес к «Спутнику» — не более чем здоровый прагматизм, — считает медик.

Российский препарат оказался в более выигрышном положении в плане производства: вакцину создают не только внутри государства, но и в других странах.

— Благодаря этому мы получаем возможность обеспечить не только себя, но и внешние рынки. Площадки в других странах работают на себя. Почему Pfizer и AstraZeneca не пошли по тому же пути — вопрос к самим производителям, — говорит эксперт. — Но, полагаю, проблема могла возникнуть из-за того, что технология воспроизводства этих препаратов довольно сложна. «Спутник» работает на аденовирусной платформе, она давно исследована и понятна. Для производства же иностранных вакцин в ряде случаев необходимо будет строить новые заводы с нуля, которые, как мы понимаем, окупятся далеко не сразу, да и их создание — вопрос не одного дня.

Также «Спутник» выгодно отличают условия хранения и транспортировки: при температуре от минус 8 до минус 18 градусов. Требуемые параметры обеспечить намного проще, чем те, которые необходимы той же Pfizer. Там, по словам Кондрахина, необходима температура минус 70 градусов:

— Это, как мы понимаем, сделать намного труднее. Более того, уже есть данные о том, что многие партии вакцины Pfizer были транспортированы неправильно и испортились. Это еще одна причина того, почему им никак не удается нарастить необходимые объемы производства.

Кондрахин заключил, что, проявляя интерес к российской вакцине, Европа поступает крайне разумно и прагматично. Более того, если запустить все доступные заводы, «Спутником» удастся привить весь мир даже без использования альтернативных препаратов.

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