«Медицинский Интерпол»: готовы ли страны объединиться для борьбы с новыми болезнями

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Опасность международных пандемий, необходимость бороться с ними сообща поняли, кажется, все страны мира. Многие эксперты считают необходимым создание некоего «медицинского Интерпола», который будет отслеживать очаги возникновения потенциальных эпидемий. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и выяснила, какой должна быть такая организация и возможно ли в принципе ее создание.

Предприниматель Билл Гейтс ранее призвал мир объединиться для борьбы с новыми пандемиями. Он предложил создать глобальную систему оповещения, массового тестирования, группы быстрого реагирования. Кроме того, по его мнению, на защиту от эпидемий уже сейчас необходимо тратить миллиарды долларов, чтобы потом спасти триллионы долларов и миллионы жизней.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков заметил, что формально как раз той самой необходимой организацией, борющейся с пандемиями, является ВОЗ. К сожалению, ее работа во многом оказывается малоэффективной, потому необходимо не только определенное реформирование, но и активные действия со стороны самих мировых правительств:

— Прежде всего им необходимо понимать, что, как только появляется реальная угроза, важно оперативно принимать меры, пусть они даже окажутся жесткими, но последствия могут стать куда печальнее. Китай, например, упустил ситуацию всего на месяц: никого не проинформировал, не закрыл перелеты. Так же и ЕС, США не смогли среагировать оперативно, перекрыв международное сообщение, запустив за свои границы кучу инфицированных людей. На уровне правительств должно быть четкое понимание: меры противодействия эпидемии должны быть быстрыми и жесткими, даже если это сопряжено с временными экономическими проблемами.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Также, как считает эксперт, необходимо создать международный резервный фонд, регулярно пополняемый и индексируемый, для того чтобы в случае необходимости была возможность быстрой переброски средств в регионы, столкнувшиеся с угрозой эпидемии:

— Это должны быть в первую очередь денежные средства. А также медикаменты, международные специалисты, выездные бригады, расходные материалы и прочее. И должна быть возможность оперативно мобилизовать все эти силы.

Деятельность потенциальной реформированной организации, по мнению Крючкова, также должна включать в себя постоянный мониторинг ситуации во всем мире, разработку новых препаратов, борьбу с уже существующими угрозами:

— У нас, например, мировая проблема — антибиотикорезистентность, с которой так и не удается справиться. Из-за глобального потепления тают ледники, освобождая различные бактерии, грибки с пока неизвестными свойствами. Все это необходимо держать под контролем с помощью глобального мониторинга и оперативно реагировать на потенциальные угрозы. Это как международный договор по климату. Например, выявляют где-то потенциально опасный вирус — в известность об этом тут же ставится мировая организация, на место направляют группу быстрого реагирования, выполняется ряд строго прописанных действий. Причем действия эти должны быть унифицированы.

Также идеальный «медицинский Интерпол» Крючкова предполагает контроль за любыми лабораториями, работающими с опасными материалами. Предполагается, что для работы им нужна будет не местная, а международная аккредитация, в противном случае учреждения, работающие со смертельно опасными патогенами, рискуют стать смертоносными центрами для всего человечества.

Фото: Pixabay / Chokniti Khongchum

Создание единой базы контроля и мониторинга, по мнению руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, вполне возможно технически. Проблема в том, что, например, от частных лабораторий потребуется в добровольном порядке передать всю информацию о своей деятельности. Едва ли на такой шаг пойдут все учреждения, считает эксперт:

— Я не вижу никакой технической сложности — большинство информации о текущей эпидемиологической обстановке, деятельности лабораторий есть в открытом доступе. Менее публичные данные организации смогут передать в базу самостоятельно. А вот информация сверхсекретная никуда не попадет в любом случае — ее просто откажутся предоставлять. Так что, на мой взгляд, если создание базы мониторинга за эпидемиологической обстановкой в мире еще возможно, то за деятельностью закрытых лабораторий уследить будет практически невозможно. Единственное, что может быть доступно, — общая информация о расположении и основном виде деятельности.

Объединение мирового сообщества единой целью противостояния эпидемиям действительно может стать самой трудной задачей, если не сказать невыполнимой. По крайней мере, так считает политолог Сергей Марков:

— У нас уже есть одна такая специальная организация — ВОЗ. Проблема в том, что денег у нее нет. Ее бюджет примерно равен бюджету крупного госпиталя в Штатах. Получилось так, что страны мира создали ВОЗ, а финансировать не хотят. И с любой другой организацией будет абсолютно то же самое, потому что нет никакой политической воли государств. В этих условиях США пытаются создать собственный аналог мирового правительства, который включит в себя и своего рода «медицинский Интерпол». Только вот Россию туда не позовут — она подчиняться не будет. То есть участие стран и их возможности по предотвращению эпидемий по-прежнему ограничены.

Другой альтернативный путь защитить мир, по мнению Маркова, — отдаться на милость международных корпораций, которые уже активно финансируют мировую медицину:

— Это путь Билла Гейтса. Им уже создана структура по борьбе с коронавирусом, нацеленная на снабжение вакцинами бедных стран, у которых просто нет денег на препараты. Формально группа создана и курируется ВОЗ, но фактически это разработка Гейтса и его друзей-олигархов, так что есть и такой путь.

Создание же единых общемировых баз данных и структур с равноправным сотрудничеством Марков считает невозможным: слишком бережно государства хранят свои секреты и вряд ли захотят ими делиться.

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