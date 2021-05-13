Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Фото: twitter.com/DrTedros

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Как рассказал Гебрейесус в своем Twitter, ему сделали прививку в Университетской клинике Женевы. Каким именно препаратом вакцинировался глава ВОЗ, не уточняется.

Гебрейесус подчеркнул, что вакцины спасают жизни, и призвал последовать его примеру жителей стран, в которых доступны соответствующие препараты.

— Критически важно доставить их (вакцины от коронавируса) во все страны как можно скорее, — отметил глава ВОЗ.

Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021

Ранее стало известно, что свыше 4,2 тысячи жителей Санкт-Петербурга прошли первый этап вакцинации от COVID за сутки.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Было 80, стало 40»: как сохранить уровень антител к вирусу после вакцинации