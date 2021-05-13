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Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса
Фото: twitter.com/DrTedros

Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Как рассказал Гебрейесус в своем Twitter, ему сделали прививку в Университетской клинике Женевы. Каким именно препаратом вакцинировался глава ВОЗ, не уточняется.

Гебрейесус подчеркнул, что вакцины спасают жизни, и призвал последовать его примеру жителей стран, в которых доступны соответствующие препараты.

— Критически важно доставить их (вакцины от коронавируса) во все страны как можно скорее, — отметил глава ВОЗ.

Ранее стало известно, что свыше 4,2 тысячи жителей Санкт-Петербурга прошли первый этап вакцинации от COVID за сутки.

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