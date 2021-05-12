Свыше 4,2 тысячи петербуржцев прошли первый этап вакцинации от COVID за сутки

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Более 4,2 тысячи человек прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге за сутки с 11 мая. Тем временем второй компонент вакцины получили свыше 9,5 тысячи горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Всего с начала вакцинации были привиты 596 806 человек. Из этого числа полностью завершили цикл вакцинации 491 547 граждан. Помимо этого, в городском фонде вакцин хранится более 785 тысяч доз. Компоненты поставляют в пункты вакцинации каждый день.

В настоящее время в поликлиниках города на Неве неизрасходованный остаток составляет 94 516 комплектов, а запасы вакцины — 188 896 комплектов, отмечают «Невские новости». Ранее губернатор города Александр Беглов напомнил, что в Петербурге открыты 134 стационарных, 13 мобильных прививочных пунктов, а также 67 выездных бригад.

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