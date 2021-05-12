Названо количество пунктов вакцинации от COVID-19, работающих в Петербурге

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам с информацией о вакцинации от COVID-19. Он также напомнил, что о российском препарате мечтают миллионы людей. Такую информацию предоставили в пресс-службе Смольного.

Во время своего выступления, которое прошло в Мариинском дворце, он отметил, что на территории Северной столицы работают 134 стационарных, 13 мобильных прививочных пунктов, а также 67 выездных бригад.

— Мы понимаем, что коронавирусная инфекция становится частью нашей жизни. Так же как грипп, туберкулез и множество других инфекций, — подчеркнул Беглов.

По его словам, для того чтобы вновь выйти на прежний ритм жизни, необходим коллективный иммунитет. К его образованию может привести только вакцинация, передают «Невские новости».

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