Вакцинацию от коронавируса на территории СНТ продлили до конца мая в Подмосковье

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Возможность сделать прививку от коронавирусной инфекции, не прерывая загородный отдых, появилась у дачников в Московской области. Согласно поручению губернатора региона Андрея Воробьева, в муниципалитетах запустили работу мобильных прививочных пунктов, приезжающих на территорию садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

Данную услугу в тестовом режиме провели во время майских праздников. Она оказалась востребованной, поэтому было принято решение о ее продлении до конца мая.

Пункты вакцинации могут посетить все желающие независимо от места жительства, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Предварительная запись на вакцинацию не требуется. Тем, кто хочет сделать прививку, нужно просто принести с собой паспорт и полис медицинского страхования.

Как объяснила министр образования Светлана Стригункова, в области принимают посетителей 25 мобильных пунктов, оборудованных специальными морозильными камерами, где хранится препарат. Горожан заранее предупреждают о том, где и когда будут работать мобильные пункты.

— По подобному принципу работа осуществляется и в СНТ. Дачникам сообщают о месте и времени приезда, — объяснила Стригункова.

Кроме того, жители Подмосковья могут сами организовать вакцинацию на территории своего дачного объединения. Для этого с данной просьбой нужно обратиться в городскую администрацию или позвонить на горячую линию местной больницы.

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