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СМИ: Россиянам предложили начислять бонусы за прививку от коронавируса
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

СМИ: Россиянам предложили начислять бонусы за прививку от коронавируса

Кирилл Николаев

Общество

Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) обратилось к главе Министерства транспорта Российской Федерации Виталию Савельеву с предложением стимулировать граждан более активно прививаться от коронавирусной инфекции при помощи программ лояльности крупнейших перевозчиков. Об этом в среду, 12 мая, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо организации.

ОПП предложило провести данную акцию с 25 мая по 25 августа. Рекомендованный размер поощрений составит от 500 до 5 тысяч рублей. Речь идет как об авиакомпаниях, так и о крупных транспортных организациях, среди которых РЖД, каршеринг и такси.

По словам председателя ОПП Ильи Зотова, перевозчики заинтересованы в наиболее быстром восстановлении пассажиропотока. Активная вакцинация снижает риски возникновения новой волны коронавирусной инфекции и ограничений для работы транспорта. Минтранс РФ рассматривает инициативу ОПП.

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