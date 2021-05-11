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СМИ: Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины «Спутник Лайт»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

СМИ: Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины «Спутник Лайт»

Кирилл Николаев

Здоровье

Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом во вторник, 11 мая, сообщило Бахрейнское информационное агентство.

Отмечается, что национальный регулятор проанализировал результаты тестирования препарата, включая клинические испытания. В результате специалисты одобрили применение российской вакцины в экстренных случаях. «Спутник Лайт» стал шестой вакциной от коронавируса, одобренной в Бахрейне.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Эффективность препарата составила 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации. Кроме того, исследования Центра имени Гамалеи показали, что новая вакцина эффективна против всех новых штаммов коронавируса.

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