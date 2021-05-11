Почти 650 тысяч случаев COVID-19 зафиксировали в мире за последние сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За последние сутки во всем мире зафиксировали 643,7 тысячи случаев коронавируса. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 11 мая.

Число летальных исходов составило 10 912. Более половины новых случаев пришлось на Юго-Восточную Азию — 351 376, на втором месте находится Северная и Южная Америка — 163 142, тройку замыкает Европа — 70 005, приводит цифры ТАСС.

Ранее Владимир Путин рассказал о хорошем уровне антител после прививки от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Володин заявил, что иностранные депутаты едут в Россию, чтобы привиться от COVID-19