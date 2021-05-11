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Володин заявил, что иностранные депутаты едут в Россию, чтобы привиться от COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

Володин заявил, что иностранные депутаты едут в Россию, чтобы привиться от COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

Иностранные депутаты с 2020 года едут в Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 11 мая.

— Не секрет, что это не первый такой депутат. С прошлого года приезжают из разных стран и делают (прививку — прим. «ВМ»), — привел Володин в пример депутата бундестага Дитера Дэма, который заявил о желании привиться «Спутником V».

США пытаются сделать все, чтобы не допустить на рынок другие вакцины, поэтому «вопрос «Спутника V» — вопрос большой политики и больших денег», приводит слова Володина ТАСС.

Ранее врач перечислил заболевания, осложняющие острый период COVID-19.

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Вячеслав Володинкоронавирус«Спутник V»
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