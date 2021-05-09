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Депутат Бундестага заявил о желании привиться «Спутником V»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Депутат Бундестага заявил о желании привиться «Спутником V»

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Депутат Бундестага от Левой партии Дитер Дэм рассказал, что приехал в Москву, чтобы привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». С соответствующим заявлением Дэм выступил в субботу, 8 мая.

По его словам, в воскресенье, 9 мая, он должен получить вакцину. Дэм уточнил, что недопуск вакцины в Германию связан с политическими причинами.

— Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей, — отметил депутат.

Он уточнил, что выбрал российский препарат, так как он более классический, а векторные вакцины для организма человека «лучше, чем AstraZeneca». По мнению Дэма, «Спутник V» является более безопасным вариантом для вакцинации, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около миллиона доз вакцины «ЭпиВакКорона» отправили в регионы России.

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