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СМИ: Переговоры Германии с Россией о поставках «Спутника V» зашли в тупик
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

СМИ: Переговоры Германии с Россией о поставках «Спутника V» зашли в тупик

Анастасия Волоснова

Здоровье

Германия и Россия зашли в тупик по переговорам о покупке Берлином российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в материале газеты Bild, которая ссылается на Минздрав ФРГ.

Одобрение российского препарата со стороны Европейского агентства лекарственных средств находится под вопросом, уточнили источники газеты. Отмечается, что процесс задерживается из-за повышенных требований регулятора.

Последовательную экспертизу вакцины «Спутник V» начали в агентстве 4 марта 2021 года, пишет ТАСС.

В воскресенье, 9 мая, стало известно, что в России за минувшие сутки выявлено 8419 новых случаев коронавируса. В стране за все время пандемии выявили 4 880 262 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 113 326 летальных исходов, выздоровели 4 496 132 пациента.

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