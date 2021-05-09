Коронавирус выявили за сутки у 8419 человек в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России за минувшие сутки выявлено более 8,4 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в воскресенье, 9 мая.

В стране за 24 часа зафиксировали 8419 новых случаев инфекции. Из них 16,6 процента не имели клинических проявлений заболевания. За сутки скончались 334 человека, выздоровели 7517 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В стране за все время пандемии выявили 4 880 262 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 113 326 летальных исходов, выздоровели 4 496 132 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что Тунис введет локдаун из-за коронавируса на неделю.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог назвал правильными рекомендации Роспотребнадзора