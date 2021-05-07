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Вирусолог назвал правильными рекомендации Роспотребнадзора
Фото: pixabay.com

Вирусолог назвал правильными рекомендации Роспотребнадзора

Елена Фролова

Здоровье

Роспотребнадзор предлагает меры, которые считаются наиболее эффективными в борьбе с пандемией коронавируса. Поэтому требования надзорного ведомства важно неукоснительно соблюдать. Так считает вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, продление масочного режима, которое было принято Роспотребнадзором, положительно скажется на эпидемиологической ситуации в стране. Ранее в ведомстве заявили, что не исключают того, что ограничения могут снять к лету текущего года.

— Пока масочный режим отменять не будут. Дальнейшие ослабления ограничений возможны к лету, — заявили в ведомстве.

Как подчеркнул Анатолий Альтштейн, жителям России нужно прислушиваться к рекомендациям специалистов Роспотребнадзора. Именно так получится преодолеть пандемию.

— Мне кажется, что это хорошо. Роспотребнадзор определяет все меры, как мы боремся с пандемией. Лучше выполнять его рекомендации, — пояснил вирусолог.

Помимо этого, он добавил, что меры, принятые надзорным ведомством за последний год, были эффективными, отмечает ФАН.

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Роспотребнадзормасочный режимвирусолог
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