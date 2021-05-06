Татьяна Голикова заявила, что масочный режим снят только в одном регионе РФ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Масочный режим продолжает действовать как мера профилактики COVID-19 на территории 84 регионов России. Об этом в четверг, 6 мая, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По ее словам, решение о снятии масочного режима приняли власти Амурской области. Также Татьяна Голикова рассказала, как действует эта мера в других регионах страны.

— Но здесь бы я обратила внимание на контроль за соблюдением этого режима, потому что мы видим, что не все граждане соблюдают, — цитирует Татьяну Голикову РИА Новости.

Ранее Владимир Путин сравнил российские вакцины от COVID-19 с автоматом Калашникова.

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