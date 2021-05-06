Путин сравнил российские вакцины от COVID-19 с автоматом Калашникова

Фото: Администрация президента РФ

Российские вакцины от коронавируса просты и надежны, как автомат Калашникова. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в четверг, 6 мая.

— Как сказал один из европейских специалистов: надежны как автомат Калашникова. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он, безусловно, прав. Просты и надежны, как автомат Калашникова, — приводит слова Путина РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что продление майских праздников улучшило ситуацию с COVID-19 в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вакцину «Спутник Лайт» от COVID-19 зарегистрировали в России